بدء زراعة محصولي القمح والشعير في الحسكة

الحسكة-سانا

بدأ فلاحو محافظة الحسكة زراعة محصولي القمح والشعير للموسم الزراعي 2023-2024، وتحديداً في المنطقة الجنوبية والجنوبية الشرقية من المحافظة.

وفي تصريح لمراسل سانا أوضح معاون مدير الزراعة المهندس عز الدين الحسو أن عمليات زراعة محصولي القمح والشعير تركزت في المنطقة الجنوبية والجنوبية الشرقية، بينما في المناطق الشمالية تتأخر عادة، مشيراً إلى أن الوقت الأفضل للزراعة يمتد من منتصف الشهر الجاري حتى بداية كانون الثاني، حيث تصبح نسبة الأمطار جيدة وتساعد على تهيئة الأراضي وتنظيفها من النباتات الضارة.

ودعا الحسو المزارعين والفلاحين إلى توخي الحذر من نوعية البذار المطروحة في الأسواق، والتأكد من الأصناف الجيدة والمعتمدة وعدم شراء بذار مجهولة المصدر، وخاصة التي دخلت إلى البلاد بطريقة غير مشروعة، وتحديداً في المناطق التي يتواجد فيها المحتل الأمريكي والتركي كونها غير صالحة للزراعة ومصابة حشرياً، وتؤثر مباشرة على التربة.

وأشار الحسو إلى أن إجمالي مساحة الخطة الزراعية التي تم إقرارها للموسم الزراعي الحالي بلغ 876 ألفاً و629 هكتاراً، منها 93130 هكتار قمح مروي و430692 هكتار قمح بعل، بينما بلغت مساحة الشعير المروي 21930 هكتاراً و330877 هكتار شعير بعل، موزعة في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي.

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