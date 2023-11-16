الشرطة الأمريكية تقمع مظاهرة أمام الكونغرس للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

واشنطن-سانا

قمعت الشرطة الأمريكية عشرات المتظاهرين الذين تجمعوا خارج مقر اللجنة الوطنية الديمقراطية في مبنى الكونغرس بالعاصمة واشنطن للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن شرطة الكابيتول استخدمت رذاذ الفلفل، وأطلقت مقذوفات تحتوي على مواد كيميائية مهيجة لتفريق حوالي 150 شخصاً خلال مشاركتهم في مظاهرة نظمت من قبل ثلاث جماعات مؤيدة للسلام، وجرت في منطقة قريبة من مباني الكابيتول مقر الكونغرس الأمريكي لمطالبتهم بوقف إطلاق النار في غزة.

وكانت عدة مدن أمريكية شهدت مظاهرات حاشدة مؤيدة لفلسطين طالبت بوقف إطلاق النار وإنهاء الاحتلال، منتقدين الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

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