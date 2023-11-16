استشهاد 3 فلسطينيين بعد تنفيذهم عملية بطولية أسفرت عن إصابة 6 من جنود الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

استشهد ثلاثة فلسطينيين اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد تنفيذهم عملية بطولية استهدفت حاجزا لها بين مدينتي القدس المحتلة وبيت لحم بالضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الفلسطينيين الثلاثة أطلقوا النار على قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز، ما أدى إلى إصابة 6 جنود أحدهم إصابته خطيرة قبل أن يرتقي منفذو العملية شهداء برصاص الاحتلال.

وفي السادس من الشهر الجاري استشهد فلسطيني برصاص الاحتلال في مدينة القدس بعد تنفيذه عملية بطولية أسفرت عن مقتل جندي للاحتلال وإصابة آخر.

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