قوات الاحتلال تعيد اقتحام مجمع الشفاء الطبي في غزة وتجرف بواباته وتحطم أجهزته

القدس المحتلة-سانا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، للمرة الثانية في غضون 24 ساعة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن جرافات الاحتلال وآلياته اقتحمت المجمع من مدخله الجنوبي وجرفته بشكل كامل، ودمرت كل المركبات المتواجدة في الساحة، كما اقتحمت المجمع من المدخل الشمالي وداهمت القبو وقسم الأشعة، وحطمت أجهزة الرنين والأشعة، إضافة إلى اعتقال بعض النازحين المتواجدين في المكان.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مجمع الشفاء الطبي فجر أمس، وداهمت مبنى الجراحة الجديد ومبنى الطوارئ اللذين يتواجد فيهما المرضى والطواقم الطبية، كما فتشت المباني داخل المجمع ووضعت كاميرات تعرّف على الوجه وبوابات إلكترونية بساحة المستشفى، وأجبرت نازحين على خلع ملابسهم، واعتقلت عدداً منهم قبل أن تنسحب منه.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصار مجمع الشفاء الطبي بالدبابات لليوم السابع على التوالي، حيث يعد المجمع التابع لوزارة الصحة الفلسطينية وتأسس عام 1946 أكبر مؤسسة طبية في قطاع غزة، إذ تبلغ مساحته 45 ألف متر مربع، وسعته نحو 700 سرير ويضم ثلاثة مستشفيات متخصصة هي الجراحة والأمراض الباطنية والنساء والتوليد مع قسم حضانة للأطفال الخدج، إضافة إلى قسم الطوارئ ووحدة العناية المركزة والأشعة وبنك الدم والتخطيط.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc