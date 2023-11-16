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أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى في يومها الحادي والأربعين

2023-11-16

القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في يومها الحادي والأربعين:

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