أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى في يومها الحادي والأربعين

القدس المحتلة-سانا
أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في يومها الحادي والأربعين:
المزيد من الأخبار حول تطورات عملية “طوفان الأقصى”
المزيد من الصور والفيديوهات على قناة التلغرام
– وسائل إعلام فلسطينية: طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة ومبنى سكنياً في حي الصبرة بمدينة غزة
– قوات الاحتلال تعيد اقتحام مجمع الشفاء الطبي في غزة وتجرف بواباته وتحطم أجهزته
– منصور: قرار مجلس الأمن لم يدن (إسرائيل) لقتلها آلاف الفلسطينيين
– برنامج الأغذية العالمي يحذر من انهيار الأنظمة الغذائية في غزة
-وسائل إعلام فلسطينية: ارتقاء 9 شهداء وعدد من المصابين بقصف الاحتلال الإسرائيلي شارع صلاح الدين جنوب مدينة غزة
-وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعلن مقتل ضابطين وجرح اثنين آخرين بجروح خطيرة في اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية شمال غزة