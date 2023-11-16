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عــاجــل وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعلن مقتل ضابطين وجرح اثنين آخرين بجروح خطيرة في اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية شمال غزة

وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعلن مقتل ضابطين وجرح اثنين آخرين بجروح خطيرة في اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية شمال غزة

2023-11-16

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