وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعلن مقتل ضابطين وجرح اثنين آخرين بجروح خطيرة في اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية شمال غزة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
درولاك: واشنطن تتحمل المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية في سورية
2023-11-15
المقاومة العراقية تستهدف قوات الاحتلال الأمريكي في حقل كونيكو بريف دير الزور
2023-11-14
الخارجية الروسية تنتقد المماطلة الغربية في تقديم المساعدات الإنسانية الدولية لسورية
2023-11-14
سورية تدعو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق باستخدام (إسرائيل) للفوسفور الأبيض في اعتداءاتها في غزة ولبنان
2023-11-13
المقداد: الكيان العنصري لم يترك جريمة حرب إلا وارتكبها في عدوانه المستمر على قطاع غزة
2023-11-13
المقاومة العراقية تستهدف قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة القرية الخضراء
2023-11-13
بمشاركة السفارة السورية في براغ… انطلاق فعاليات المعرض الدبلوماسي الدولي الخيري
2023-11-12
محليات
توقيف سارقي المواد النفطية من خزانات الشركة السورية لنقل النفط في بانياس
2023-11-15
رئيس مجلس الوزراء يوافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية
2023-11-15
وفد من المركز الثقافي الروسي في السويداء للتعريف بمنح الجامعات الروسية
2023-11-15
طقس الغد.. الحرارة إلى ارتفاع وفرصة لهطولات مطرية في بعض المناطق
2023-11-15
مواد غذائية وألبسة وإكسسوارات في معرض (سوق الكل) للمنتجات الريفية بسلمية
2023-11-15
دعماً للأسر المحتاجة في فصل الشتاء… سباق خيري بريف دمشق
2023-11-15
وزير الزراعة يطلع على الصعوبات التي تواجه مربي الثروة الحيوانية في ريف وبادية دوما
2023-11-15
رياضة
بفوزه على الأردن.. منتخب سورية لكرة القدم للناشئات يحرز لقب بطولة اتحاد غرب آسيا
2023-11-15
فوز الشرطة على شهبا في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم
2023-11-15
بمواجهة منتخب كوريا الديمقراطية… منتخب سورية الأول لكرة القدم يفتتح مشواره في التصفيات المزدوجة لكأس العالم وآسيا
2023-11-15
مبادرات مهمة لرابطة مشجعي منتخباتنا الوطنية في السعودية استعداداً لمباراة منتخب سورية الأول لكرة القدم أمام كوريا الديمقراطية
2023-11-15
منتخب سورية بكرة القدم للشباب يخسر أمام نظيره العراقي ودياً
2023-11-14
تعادل تشرين والفتوة في الدوري الممتاز لكرة القدم
2023-11-13
فوز اليقظة على العربي في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم
2023-11-13
اقتصاد
آلية عمل مؤسسة ضمان مخاطر القروض… ورشة عمل بحمص
2023-11-15
الذهب يرتفع 19 ألف ليرة في السوق المحلية
2023-11-15
ارتفاع الناتج الصناعي الصيني في شهر تشرين الأول الماضي
2023-11-15
تحويل دفعة جديدة لأثمان العنب العصيري بالسويداء بقيمة 300 مليون ليرة
2023-11-15
ارتفاع أسعار النفط
2023-11-15
بورصة وول ستريت تفتح على ارتفاع
2023-11-14
13 معصرة زيتون بدأت باستقبال محاصيل الفلاحين بريف دمشق-فيديو
2023-11-14
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SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
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وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعلن مقتل ضابطين وجرح اثنين آخرين بجروح خطيرة في اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية شمال غزة
وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعلن مقتل ضابطين وجرح اثنين آخرين بجروح خطيرة في اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية شمال غزة
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