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عــاجــل وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعلن مقتل ضابطين وجرح اثنين آخرين بجروح خطيرة في اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية شمال غزة

وسائل إعلام فلسطينية: ارتقاء 9 شــهداء وعدد من المصابين بقصف الاحتلال الإسرائيلي شارع صلاح الدين جنوب مدينة غزة

2023-11-16

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وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعلن مقتل ضابطين وجرح اثنين آخرين بجروح خطيرة في اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية شمال غزة

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