الصحة العالمية: اقتحام (إسرائيل) لمشفى الشفاء مثير للقلق العميق

جنيف-سانا

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبرييسوس أن التقارير حول اقتحام (إسرائيل) لمشفى الشفاء بقطاع غزة مثير للقلق العميق.

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن غيبرييسوس قوله اليوم في منشور على منصة اكس: “إن المنظمة فقدت الاتصال مرة أخرى بالعاملين الصحيين في مستشفى الشفاء ونشعر بالقلق البالغ بشأن سلامتهم وسلامة مرضاهم كما نحذر من موت الأطفال حديثي الولادة في الحضانات بسبب نقص الوقود”.

وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث أكد في وقت سابق اليوم أنه لا يمكن السماح باستمرار المجازر في قطاع غزة، مقترحاً خطةً من عشر نقاط لوقف تلك المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال غريفيث: “بينما تصل المجازر في غزة إلى مستويات جديدة من الرعب كل يوم، فإن العالم لا يزال يراقب بصدمة قصف المستشفيات وموت الأطفال الخدج وحرمان أحياء سكانية كاملة من وسائل البقاء الأساسية، ويجب عدم السماح باستمرار هذا الأمر”.

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