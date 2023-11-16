مجلس الأمن يعتمد مشروع قرار يدعو إلى هدن إنسانية عاجلة وممتدة في قطاع غزة

نيويورك-سانا

اعتمد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم مشروع قرار تقدمت به دولة مالطا يدعو إلى هدن إنسانية لإطلاق النار وفتح ممرات آمنة عاجلة وممتدة لعدة أيام في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من شهر تشرين الأول الماضي.

ويدعو القرار الذي صوتت لصالحه 12 دولة دون أي معارضة، وامتنعت ثلاث دول عن التصويت إلى هدن إنسانية عاجلة وممتدة وفتح ممرات في جميع أنحاء قطاع غزة المحاصر للسماح بوصول المساعدات والطواقم الإغاثية كما يطالب باحترام القانون الدولي.

وكان مجلس الأمن فشل في تبني تعديل روسي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية على مشروع قرار قدمته مالطا.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن “روسيا تقترح تعديل مشروع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة بالدعوة إلى هدنة إنسانية فورية ومستدامة تؤدي إلى وقف إطلاق النار”.

بدوره أعلن مندوب الصين الدائم لدى مجلس الأمن تشانغ جون الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن هذا الشهر أن المجلس تبنى القرار الذي يدعو إلى هدن إنسانية عاجلة وممتدة وإنشاء ممرات عبر قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين الوصول السريع والآمن دون عوائق للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة بما يتماشى مع القانون الدولي.

وكان مجلس الأمن قد فشل في تمرير قرارات بشأن الوضع في قطاع غزة في أربع جلسات سابقة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع .

ويتعرض قطاع غزة المحاصر منذ السابع من شهر تشرين الأول الماضي إلى عدوان إسرائيلي متواصل أسفر عن ارتقاء أكثر من 11500 شهيد بينهم 4710 أطفال ونحو 32 ألف جريح.

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