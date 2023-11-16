زاخاروفا: حجم الكارثة الإنسانية يتسع في ظل الحصار الإسرائيلي الصارم على قطاع غزة المحاصر

موسكو-سانا

حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من أن حجم الكارثة الإنسانية آخذ في الاتساع في ظل الحصار الإسرائيلي الصارم على قطاع غزة، لافتة إلى أن المساعدات الإنسانية التي تصل لغزة لا تكفي لتغطية الاحتياجات القائمة.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن زاخاروفا قولها خلال تقديمها إحاطة إعلامية: “من جانبنا، نواصل المشاركة بنشاط في الجهود الإنسانية للتخفيف من معاناة المدنيين”.

وبينت زاخاروفا أنه تم إرسال أكثر من 140 طناً من المعونات الإنسانية، سلمت لممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري لتوزيعها على السكان المحتاجين في قطاع غزة المحاصر.

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