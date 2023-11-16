50 شهيداً في مجزرة جديدة للاحتلال بحي الصبرة وسط قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد 50 فلسطينياً مساء اليوم في مجزرة جديدة ارتكبها طيران الاحتلال الإسرائيلي في حي الصبرة وسط قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال استهدف مسجداً بحي الصبرة وسط القطاع ما أدى إلى ارتقاء نحو 50 شهيداً وعشرات الجرحى.

وفي سياق متصل استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب العشرات جراء قصف طيران الاحتلال المدرسة الماليزية في مخيم النصيرات وسط القطاع، إضافة إلى استهدافه أبراج الاتصالات الفلسطينية في مدينة خان يونس جنوب القطاع ما أدى لاستشهاد طفلة وعدد من المصابين.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي عن ارتقاء 11500 شهيد بينهم 4710 أطفال ونحو 32 ألف جريح.

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