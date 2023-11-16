قوات الاحتلال تنسحب من داخل مجمع الشفاء الطبي وتبقي على حصاره

القدس المحتلة-سانا

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم من داخل مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة بعد اقتحامه منذ فجر اليوم، فيما أبقت على حصاره لليوم السادس على التوالي وقصفت بعدة قذائف مناطق قريبة منه.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال انسحبت بشكل كامل من داخل جميع مباني المستشفى وساحاته لكنها لا تزال تحاصره عبر الدبابات والقناصة المنتشرة على المباني المحيطة به، إضافة إلى الطائرات المسيرة التي تحلق فوقه بشكل دائم.

واضافت الوكالة: إن قوات الاحتلال كانت قد اقتحمت مبنيي الجراحات الجديد والطوارئ اللذين يتواجد فيهما المرضى والطواقم الطبية وقاموا بتفتيش المباني داخل المجمع، إضافة إلى الأقسام، مبينة أن عمليات الاقتحام لأقسام المستشفى كانت تتم بالتدرج وأن قوات الاحتلال فجَرت أبواباً داخلية بين الأقسام وطلب من جميع المتواجدين في المجمع الطبي التجمع بوسط ساحته الشرقية.

وأضافت مصادر طبية من داخل المجمع: إن قوات الاحتلال وضع كاميرات تعرّف على الوجه وبوابات إلكترونية بساحة المستشفى وأجبرت النازحين على خلع ملابسهم واحتجازهم، بينما تم إجراء عمليات تحقيق ميدانية مع الأطباء والمرضى والنازحين.

إلى ذلك كانت قوات الاحتلال قد اعتقلت عدداً من النازحين وذوي الشهداء والجرحى المتواجدين داخل المستشفى الذي حولت أروقته الى مراكز للتحقيق والتنكيل بعد احتجازهم لعدة ساعات في الساحة، كما ما زالت تمنع إدارة المجمع من دفن الشهداء المتواجدين في الساحة.

يذكر أن مجمع الشفاء التابع لوزارة الصحة الفلسطينية تأسس عام 1946 ويعد أكبر مؤسسة طبية في القطاع، حيث تبلغ مساحته 45 ألف متر مربع وسعته نحو 700 سرير ويضم ثلاثة مستشفيات متخصصة هي الجراحة والأمراض الباطنية والنساء والتوليد مع قسم حضانة للأطفال الخدج، إضافة إلى قسم الطوارئ ووحدة العناية المركزة والأشعة وبنك الدم والتخطيط.

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