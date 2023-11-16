توقيف سارقي المواد النفطية من خزانات الشركة السورية لنقل النفط في بانياس

طرطوس-سانا

ألقى مركز شرطة بانياس الخارجي في طرطوس القبض على ستة أشخاص أقدموا على سرقة المواد النفطية من خزانات الشركة السورية لنقل النفط في بانياس.

وذكرت وزارة الداخلية عبر صفحتها على فيسبوك أنه بعد ورود معلومات إلى مركز شرطة بانياس الخارجي حول قيام بعض حراس خزانات الشركة السورية لنقل النفط ببانياس بسرقة المواد النفطية من خزانات الشركة بالتعاون مع أشخاص من خارج الشركة ومن خلال التحري وجمع المعلومات تمكن مركز الشرطة المذكور من كشف الفاعلين وإلقاء القبض على ستة أشخاص وهم المدعوان “محمد. س” و”فاطر. د” المكلفان حراسة الخزانات، والمدعوون “ماهر . ح” و”يامن . م” و”عمر . ا” و”أحمد . ا” الذين يقومون بنقل المواد النفطية “بنزين، مازوت” وبيعها بالسوق السوداء.

وأشارت الوزارة إلى أن المقبوض عليهم اعترفوا بقيامهم بتهريب مادة المازوت والبنزين وبيعها بالسوق السوداء بالتعاون مع شخص متوار يدعى “علي . ا” باستخدام مركبة عامة ودراجة نارية.

وبينت وزارة الداخلية أنه تمت مصادرة كمية 700 ليتر من مادتي “البنزين والمازوت” وضبط بحوزتهم عدة غالونات مملوءة بالمواد النفطية إضافة إلى مصادرة بندقية حربية ومسدس حربي.

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