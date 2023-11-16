كنعاني: العدوان الصهيوني على مجمع الشفاء الطبي مثال سافر لجرائم حرب

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن العدوان الذي شنه الكيان الصهيوني على مجمع الشفاء الطبي مثال سافر لجرائم حرب.

ونقلت وكالة “إيرنا” عن كنعاني قوله في تدوينة له على منصة “إكس” اليوم: “نتيجة لهزيمة الـ 7 من تشرين الأول تلقى الجيش الصهيوني ضربة قوية لدرجة أنه يحاول تحقيق إنجاز لنفسه من خلال اختلاق روايات كاذبة”.

وبين كنعاني أن الادعاءات والسيناريوهات الكاذبة حول “نشاطات مراكز المقاومة في المستشفيات والمراكز الطبية” ما هي إلا غطاء وذريعة لاستمرار جرائم الكيان الصهيوني في غزة وقتل الأطفال والنساء، لافتاً إلى أن الهجوم الهمجي الذي شنه كيان الاحتلال صباح اليوم على مستشفى الشفاء شكل مثالاً واضحاً لجريمة حرب يجب أن يحاكم بسببها دولياً.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي دعا أمس المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومؤثرة لوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة وجرائمه باستهداف المدنيين الآمنين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc