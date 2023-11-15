“رحلة يوسف” في مهرجان سينمائي مؤهل لجوائز البافتا

دمشق-سانا

تزامناً مع بدء عروضه الجماهيرية في دمشق والمحافظات، اختير الفيلم الروائي الطويل “رحلة يوسف” للمخرج جود سعيد للمشاركة في مهرجان كورك للسينما المستقلة في جمهورية إيرلندة.

وهذه المشاركة سابقة جديدة من نوعها للسينما السورية، حيث يشارك الفيلم الذي أنتجته المؤسسة العامة للسينما في مهرجان كورك للسينما المستقلة الذي تأسس عام 1956 ويعد من المهرجانات المؤهلة لجوائز البافتا العالمية التي تقام سنويا من قبل الأكاديمية البريطانية لفنون الفيلم والتلفزيون وهي الشبيه البريطاني لجائزة الأوسكار.

ويروي الفيلم الذي أنتجته المؤسسة العامة للسينما رحلة لجد يحمل حفيده بحثاً عن أمل مفقود بحياة أفضل من خلال أبطاله: الفنان أيمن زيدان، ربى الحلبي، سامر عمران، سيرينا محمد، وائل زيدان، وائل أبو شعر، جواد السعيد، أحمد الدرويش، حيان بدور.

من الجدير ذكره أن الفيلم نال مؤخراً ذهبيتين في إيطاليا، وجائزة أفضل سيناريو (وسام كنعان وجود سعيد) بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة في مهرجان الدار البيضاء بالمغرب.

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