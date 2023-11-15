الأونروا تستنكر تقييد (إسرائيل) استخدام الوقود في قطاع غزة المحاصر

نيويورك-سانا

استنكر توماس وايت مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تقييد الاحتلال الإسرائيلي استخدام الوقود في قطاع غزة المحاصر ليضيف ذلك إلى جرائمه المتواصلة وعمليات الإبادة الجماعية التي ينتهجها بحق أهالي القطاع.

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن وايت قوله في تدوينة على موقع “اكس” إن “الأونروا لا تتلقى احتياجاتها اليومية من الوقود لمواصلة الأنشطة المنقذة للحياة في قطاع غزة” مشيراً إلى أن “نفاد الوقود أدى إلى توقف جميع مضخات الصرف الصحي الثلاث في رفح ومحطة تحلية المياه في خان يونس التي توفر المياه لمئات آلاف الأشخاص”.

ولفت إلى أن “جميع الآبار في رفح وهي المصدر الوحيد للمياه في المدينة توقفت عن ضخ المياه بسبب نفاد الوقود كما أن مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني أوقف جميع خدماته ما عدا الطوارئ مع عدم وجود وقود لسيارات الإسعاف”.

بدوره قال المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني على موقع “اكس” إن “جميع عمليات الوكالة على حافة الانهيار” موضحاً أنه “بنهاية اليوم لن يتمكن نحو 70 بالمئة من سكان غزة من الحصول على المياه النظيفة، وإن الانتظار أكثر من ذلك سيؤدي إلى وقوع خسارة في الأرواح”.

واستنكر لازاريني استمرار استخدام الوقود كسلاح للحرب وقال إن “الأونروا ناشدت على مر الأسابيع الخمسة الماضية الحصول على الوقود لدعم العمليات الإنسانية في غزة” مؤكداً أن “شح الوقود يشل عمل الأونروا وإيصال المساعدات”.

ولفت لازاريني إلى أن “الأونروا تحتاج إلى 160 ألف لتر من الوقود يومياً للعمليات الإنسانية الأساسية” داعياً كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى السماح فوراً بتوصيل الكمية الضرورية من الوقود وفق ما يحتمه القانون الدولي الإنساني.

ولليوم الـ 40 يشن الاحتلال الإسرائيلي هجمات مكثفة على قطاع غزة تسببت باستشهاد 11320 فلسطينياً بينهم 4650 طفلاً و 3145 امرأة إضافة إلى 29200 مصاب وفق مصادر رسمية فلسطينية مساء أمس.

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