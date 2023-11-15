مملكة بليز بمنطقة الكاريبي تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع (إسرائيل)

بلومبان-سانا

أعلنت مملكة بليز إحدى دول منطقة الكاريبي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي بسبب عدوانه المتواصل على قطاع غزة.

وقال حكومة بليز في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني: إنه “تم اتخاذ القرار لأن (إسرائيل) لم تقبل دعوات وقف إطلاق النار، ومنعت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة”.

وأضافت “على الرغم من مطالبنا لم تضع (إسرائيل) حداً لانتهاكاتها الدولية لحقوق الإنسان، كما لم تسمح لفرق الإغاثة بالدخول للتخفيف من معاناة سكان غزة ولذلك قررنا تنفيذ سلسلة من التدابير”.

وكانت بوليفيا أعلنت في وقت سابق قطع العلاقات الدبلوماسية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، بينما استدعت الأردن والبحرين وكولومبيا وتشيلي وهندوراس وجنوب إفريقيا سفراءها من (إسرائيل).

وبليز هي دولة في أمريكا الوسطى نالت استقلالها عن بريطانيا في عام 1981.

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