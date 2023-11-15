11500 شهيد ونحو 30 ألف جريح جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة لليوم الأربعين

القدس المحتلة-سانا

ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الأربعين على قطاع غزة المحاصر إلى 11500 شهيد بينهم 4710 أطفال و 3160 امرأة، إضافة إلى نحو 30 ألف جريح وذلك بعد اقتحام الاحتلال فجراً مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة في ظل أوضاع إنسانية كارثية جراء حرب التجويع والتعطيش ومنعه إدخال الوقود والمستلزمات الطبية.

وقال المكتب الصحفي في غزة في بيان له اليوم: إن إجمالي المجازر التي ارتكبها الاحتلال منذ بدء عدوانه في السابع من تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 1200 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية وعدد الشهداء إلى 11500 بينهم 4710 أطفال و 3160 امرأة، فيما بلغ عدد الإصابات 29800 أكثر من 70 في المئة منهم من الأطفال والنساء، لافتاً إلى أنه تلقى 3640 بلاغاً عن مفقودين تحت الأنقاض منهم 1770 طفلاً.

وفيما يتعلق باعتداءات الاحتلال على المنظومة الصحية أوضح المكتب أن العدوان الإسرائيلي أدى الى استشهاد 200 ما بين طبيب وممرض ومسعف و 22 من رجال الدفاع المدني إضافة إلى 51 صحفياً، مشيراً إلى أن 25 مستشفى و52 مركزاً للرعاية الصحية خرجت عن الخدمة إضافة لاستهداف 55 سيارة إسعاف بشكل مباشر.

وبين المكتب أن 255 مدرسة منها 63 مدرسة خرجت عن الخدمة بشكل كامل فيما تم تدمير 74 مسجداً بشكل كلي و162 مسجداً تدميراً جزئياً و 3 كنائس.

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