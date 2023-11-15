فوز الشرطة على شهبا في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم

السويداء-سانا

فاز فريق الشرطة على شهبا بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض الملعب الصناعي بمدينة شهبا، ضمن منافسات مرحلة الذهاب لدوري الدرجة الأولى بكرة القدم.

وسجل للفريق الفائز اللاعب حاتم النابلسي بالدقيقة الـ 81.

وبهذه النتيجة يرفع فريق الشرطة رصيده لسبع نقاط، بينما يتوقف رصيد شهبا عند ثلاث نقاط.

وتتنافس في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم لحساب المجموعة الجنوبية الثانية فرق شهبا والشرطة والشعلة والتل والحرجلة ودوما.

عمر الطويل

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