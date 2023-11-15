المكتب الإعلامي في غزة: 1200 مجزرة ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي خلال عدوانه المتواصل على قطاع غزة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
درولاك: واشنطن تتحمل المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية في سورية
2023-11-15
المقاومة العراقية تستهدف قوات الاحتلال الأمريكي في حقل كونيكو بريف دير الزور
2023-11-14
الخارجية الروسية تنتقد المماطلة الغربية في تقديم المساعدات الإنسانية الدولية لسورية
2023-11-14
سورية تدعو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق باستخدام (إسرائيل) للفوسفور الأبيض في اعتداءاتها في غزة ولبنان
2023-11-13
المقداد: الكيان العنصري لم يترك جريمة حرب إلا وارتكبها في عدوانه المستمر على قطاع غزة
2023-11-13
المقاومة العراقية تستهدف قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة القرية الخضراء
2023-11-13
بمشاركة السفارة السورية في براغ… انطلاق فعاليات المعرض الدبلوماسي الدولي الخيري
2023-11-12
محليات
رئيس مجلس الوزراء يوافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية
2023-11-15
طقس الغد.. الحرارة إلى ارتفاع وفرصة لهطولات مطرية في بعض المناطق
2023-11-15
مواد غذائية وألبسة وإكسسوارات في معرض (سوق الكل) للمنتجات الريفية بسلمية
2023-11-15
دعماً للأسر المحتاجة في فصل الشتاء… سباق خيري بريف دمشق
2023-11-15
اعتماد نماذج تقييم الأداء الخاصة بالنظام النموذجي للتحفيز الوظيفي في الجهات العامة
2023-11-15
مجلس الشعب يقر مشروعي قانونين لخدمات النقل الجوي السوري العراقي وتعديلات على قانون حماية الملكية الفكرية والصناعية
2023-11-15
الداخلية: عودة حركة السير إلى طبيعتها على الأوتستراد الدولي دمشق- حمص
2023-11-15
رياضة
بمواجهة منتخب كوريا الديمقراطية… منتخب سورية الأول لكرة القدم يفتتح مشواره في التصفيات المزدوجة لكأس العالم وآسيا
2023-11-15
مبادرات مهمة لرابطة مشجعي منتخباتنا الوطنية في السعودية استعداداً لمباراة منتخب سورية الأول لكرة القدم أمام كوريا الديمقراطية
2023-11-15
منتخب سورية بكرة القدم للشباب يخسر أمام نظيره العراقي ودياً
2023-11-14
تعادل تشرين والفتوة في الدوري الممتاز لكرة القدم
2023-11-13
فوز اليقظة على العربي في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم
2023-11-13
منافسات قوية لأشبال وشبلات المواي تاي في بطولة الجمهورية للأندية والبيوتات الرياضية
2023-11-13
الوحدة يفوز على الاتحاد أهلي حلب ويتصدر المرحلة الثالثة من دوري كرة السلة للرجال
2023-11-12
اقتصاد
آلية عمل مؤسسة ضمان مخاطر القروض… ورشة عمل بحمص
2023-11-15
الذهب يرتفع 19 ألف ليرة في السوق المحلية
2023-11-15
ارتفاع الناتج الصناعي الصيني في شهر تشرين الأول الماضي
2023-11-15
تحويل دفعة جديدة لأثمان العنب العصيري بالسويداء بقيمة 300 مليون ليرة
2023-11-15
ارتفاع أسعار النفط
2023-11-15
بورصة وول ستريت تفتح على ارتفاع
2023-11-14
13 معصرة زيتون بدأت باستقبال محاصيل الفلاحين بريف دمشق-فيديو
2023-11-14
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SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
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الرئيس الأسد يستقبل أرشاكيان ويؤكد عمق العلاقات السورية الأرمينية وضرورة تعزيزها
الرئيس الأسد يتقبل أوراق اعتماد إرشاد أحمد سفيراً مفوضاً للهند
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المهندس عرنوس: السلامة الإنشائية للمباني أولوية تتطلب التنسيق بين مختلف الجهات
المقداد يؤكد لوفد أرميني عمق العلاقات التاريخية بين سورية وأرمينيا
المكتب الإعلامي في غزة: 1200 مجزرة ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي خلال عدوانه المتواصل على قطاع غزة
2023-11-15
2023-11-15
hadeil
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المكتب الإعلامي في غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الأربعين إلى 11500 شهيداً
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