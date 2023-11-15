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المكتب الإعلامي في غزة: 1200 مجزرة ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي خلال عدوانه المتواصل على قطاع غزة

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المكتب الإعلامي في غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الأربعين إلى 11500 شهيداً

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