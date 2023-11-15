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مصرع 36 شخصاً وإصابة 19 جراء انزلاق حافلة من طريق جبلي في كشمير

2023-11-15

نيودلهي-سانا

لقي 36 شخصاً مصرعهم، وأصيب 19 آخرون بجروح، بعضهم في حالة حرجة اليوم جراء انزلاق حافلة ركاب من طريق جبلي، وسقوطها في واد عميق في الشطر الهندي من كشمير.

ونقلت وكالة شينخوا عن مسؤول في الشرطة قوله: “إن حافلةً كانت تقل 55 شخصاً، وكانت في طريقها من منطقة كيشتوار إلى مدينة جامو عندما انزلقت اليوم من الطريق، وسقطت في واد يبلغ عمقه 300 قدم في آسار بمنطقة دودا جنوب مدينة سريناغار عاصمة الإقليم، ما أدى إلى مصرع 36 شخصاً وإصابة 19 آخرين بجروح”.

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