بمواجهة منتخب كوريا الديمقراطية… منتخب سورية الأول لكرة القدم يفتتح مشواره في التصفيات المزدوجة لكأس العالم وآسيا

الرياض-سانا

يقص منتخب سورية الأول لكرة القدم شريط مشاركته في التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 غداً، بلقاء منتخب كوريا الديمقراطية في السعودية، في الجولة الأولى لحساب الدور الثاني.

وسيواجه منتخبنا نظيره الياباني في الحادي والعشرين من الشهر الحالي ضمن الجولة الثانية في السعودية أيضاً، وهي الأرض الافتراضية التي سيخوض عليها منتخبنا مبارياته في التصفيات.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة الذي عقد اليوم، أكد المدير الفني لمنتخبنا هكتور كوبر أن مباراة الغد تأتي بعد فترة استعداد طويلة تم استثمارها في تجريب اللاعبين، واختبار مدى قدرتهم على التأقلم مع الأفكار الجديدة.

وأضاف كوبر: أعتقد أن كل المباريات صعبة، لكن ما يجعلني أشعر بالتفاؤل هو روح التضحية التي أظهرها اللاعبون، ورغبتهم في تقديم أفضل ما لديهم، أتمنى أن أشاهد هذه الروح أمام منتخب كوريا وكذلك أمام اليابان.

وتابع كوبر: لدينا معلومات كافية عن منتخب كوريا، وقمنا بدراسته بشكل جيد، وهو منتخب قوي ومعظم لاعبي الفريق من المنتخب الأولمبي الذي شارك مؤخراً في دورة الألعاب الآسيوية، وهناك عدد جيد من لاعبي الخبرة.

من جهته لفت قائد منتخبنا عمر السومة إلى جاهزية منتخبنا لمباراة الغد، وسيعمل ما بوسعه لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير السورية.

ويلعب منتخبنا ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات اليابان وكوريا الديمقراطية وميانمار، وتجري مباريات الدور الثاني (دور المجموعات) على طريقة الدوري من مرحلتين، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم التي ستقام في كندا والمكسيك وأميركا، وفي الوقت ذاته تحجز هذه المنتخبات مقاعدها في نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.

وتضم قائمة منتخبنا في الجولتين الأولى والثانية للتصفيات، إبراهيم عالمة وأحمد مدنية وطه موسى، وعمرو ميداني وثائر كروما وخالد كردغلي، وسعد أحمد ومؤيد الخولي وعبد الرحمن ويس، وعمرو جنيات ومحمد العنز وإيزاكيل العم، وفهد اليوسف ومحمد عثمان وكامل حميشة، وعمار رمضان ومحمود المواس وإبراهيم هيسار ومحمد الحلاق، ومارديك مارديكيان وياسين سامية وعمر خريبين وعمر السومة.

محمد الرحيل

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