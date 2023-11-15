لافروف: قيام دولة فلسطينية أمر حتمي لا مفر منه

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم حتمية قيام دولة فلسطينية، مشدداً على ضرورة حل المشاكل الإنسانية في قطاع غزة.

وقال لافروف في مقابلة مع قناة آر تي : “قيام دولة فلسطينية أمر حتمي لا مفر منه، ويجب التأكد من عدم تهجير الشعب الفلسطيني من القطاع”، مشيراً إلى أن “وقف إطلاق النار وحل المشاكل الإنسانية في قطاع غزة يمثلان أولويةً الآن”.

وأوضح لافروف أن “واشنطن لا تريد تقييد أيدي (إسرائيل)، والسبب أنه لا تريد إنهاء النزاع بطريقة لا تريدها الأخيرة”.

وفي سياق آخر أكد لافروف انتهاء الهيمنة الغربية على الاقتصاد العالمي، وظهور مراكز جديدة للنمو الاقتصادي بالعالم لمنافسة الغرب، وقال: “إن حقبةً جديدةً تتميز بالتعددية القطبية بدأت تتشكل في العالم”.

ووصف لافروف الصين والهند وإيران ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي “سيلاك” بأنها بين القوى الاقتصادية الصاعدة عالمياً.

من جهتها أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مشاركة روسيا موقف الجامعة العربية بشأن المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار في غزة، وقالت: “بالنظر إلى الوضع الكارثي في قطاع غزة تظل الأولوية للوقف السريع للأعمال العدائية، وتوفير المساعدة الإنسانية، ونلاحظ الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي”.

وأشارت زاخاروفا إلى استعداد بلادها لمزيد من التنسيق الوثيق مع الجانبين من أجل تهدئة الوضع، ونقله إلى مستوى البحث عن تسوية سياسية ودبلوماسية شاملة وفق الإطار القانوني الدولي المعروف”.

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