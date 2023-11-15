رئيس مجلس الوزراء يوافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية

دمشق-سانا

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية.

وتضمنت التوصيات تأمين أدوية متنوعة لزوم القطاع الصحي العام بقيمة نحو 17 مليار ليرة سورية، وذلك بهدف الاستمرار بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، والتصديق على العقد المبرم لصالح المؤسسة السورية للحبوب لاستكمال الأعمال اللازمة لتأهيل صومعة طرطوس المرفئية.

كما تضمنت تمديد العمل لمدة 6أشهر إضافية بتعليمات السماح للمنشآت الصناعية المرخصة أصولاً والعاملة بإنتاج الغزول القطنية التي تستخدم القطن المحلوج كمادة أولية باستيراد هذه المادة وفق طاقتها الإنتاجية الفعلية المحددة من قبل مديرية الصناعة المعنية بعد الحصول على موافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، وحسب الشروط المحددة من قبلها.

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