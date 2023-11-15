وزير الاتصالات الفلسطيني يحذر من توقف خدمات الاتصالات في قطاع غزة خلال الساعات القليلة القادمة

القدس المحتلة-سانا

أعلن وزير الاتصالات الفلسطيني إسحق سدر توقف جميع المولدات العاملة في المقاسم الرئيسية في قطاع غزة، بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها، محذراً من توقف خدمات الاتصالات فيه خلال الساعات القليلة القادمة.

وقال سدر في تصريح اليوم نقلته وكالة وفا: إن عناصر الشبكة الأساسية أصبحت تعتمد على ما تبقّى من مصادر تخزين الطاقة “البطاريات”، ما سيؤدي إلى توقف كل خدمات الاتصالات خلال الساعات القليلة القادمة.

وأشار سدر إلى أنه لتشغيل ما تبقّى من قطاع الاتصالات في غزة فنحن بحاجة يومياً إلى 14500 لتر من الوقود، مبيناً أن ما تبقى أصلاً من شبكة الاتصالات في قطاع غزة هو 30 بالمئة بقدرة خدمة 50 بالمئة تقريباً، الأمر الذي يحتاج إلى جهود أخرى لإصلاح ما تم تدميره، ويتعذر ذلك حالياً لعدم وجود مسارات آمنة لكوادر الاتصالات.

وطالب سدر المجتمع الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات بالتدخل الفوري من أجل إدخال الوقود إلى قطاع غزة لإعادة تشغيل الشبكات الفلسطينية مع عمل الإصلاحات اللازمة لها إضافة إلى ضرورة تأمين مسارات آمنة لعمل كوادر الاتصالات.

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