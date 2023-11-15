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عــاجــل المكتب الإعلامي في غزة: قوات الاحتلال الإسرائيلي أعدمت أكثر من 30 فلسطينياً حاولوا الخروج من مجمع الشفاء الطبي في غزة

وسائل إعلام لبنانية: العدو الإسرائيلي يقصف بالمدفعية أطراف بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان

2023-11-15

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المكتب الإعلامي في غزة: قوات الاحتلال الإسرائيلي أعدمت أكثر من 30 فلسطينياً حاولوا الخروج من مجمع الشفاء الطبي في غزة

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