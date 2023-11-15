وسائل إعلام لبنانية: العدو الإسرائيلي يقصف بالمدفعية أطراف بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
درولاك: واشنطن تتحمل المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية في سورية
2023-11-15
المقاومة العراقية تستهدف قوات الاحتلال الأمريكي في حقل كونيكو بريف دير الزور
2023-11-14
الخارجية الروسية تنتقد المماطلة الغربية في تقديم المساعدات الإنسانية الدولية لسورية
2023-11-14
سورية تدعو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق باستخدام (إسرائيل) للفوسفور الأبيض في اعتداءاتها في غزة ولبنان
2023-11-13
المقداد: الكيان العنصري لم يترك جريمة حرب إلا وارتكبها في عدوانه المستمر على قطاع غزة
2023-11-13
المقاومة العراقية تستهدف قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة القرية الخضراء
2023-11-13
بمشاركة السفارة السورية في براغ… انطلاق فعاليات المعرض الدبلوماسي الدولي الخيري
2023-11-12
محليات
الداخلية: عودة حركة السير إلى طبيعتها على الأوتستراد الدولي دمشق- حمص
2023-11-15
القبض على سبعة أشخاص يتلاعبون بأجهزة التتبع (جي بي إس) في حماة
2023-11-15
تركيب خط إنتاج جديد في مخبز إنخل بريف درعا
2023-11-15
وفاة 7 أشخاص وإصابة 17 آخرين جراء حادث سير في سلمية بريف حماة
2023-11-15
تمديد قبول طلبات تسوية أوضاع الطلاب الذين رفضت جميع رغباتهم بالمفاضلة
2023-11-15
الجو غائم جزئياً وبارد ليلاً على المرتفعات الجبلية
2023-11-15
الداخلية: تحويل حركة السير على أوتستراد دمشق – حمص إثر انهيار جزء من الجبل بمحلة الثنايا
2023-11-15
رياضة
مبادرات مهمة لرابطة مشجعي منتخباتنا الوطنية في السعودية استعداداً لمباراة منتخب سورية الأول لكرة القدم أمام كوريا الديمقراطية
2023-11-15
منتخب سورية بكرة القدم للشباب يخسر أمام نظيره العراقي ودياً
2023-11-14
تعادل تشرين والفتوة في الدوري الممتاز لكرة القدم
2023-11-13
فوز اليقظة على العربي في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم
2023-11-13
منافسات قوية لأشبال وشبلات المواي تاي في بطولة الجمهورية للأندية والبيوتات الرياضية
2023-11-13
الوحدة يفوز على الاتحاد أهلي حلب ويتصدر المرحلة الثالثة من دوري كرة السلة للرجال
2023-11-12
بمشاركة واسعة… اختتام بطولة الشطرنج في طرطوس
2023-11-12
اقتصاد
الذهب يرتفع 19 ألف ليرة في السوق المحلية
2023-11-15
ارتفاع الناتج الصناعي الصيني في شهر تشرين الأول الماضي
2023-11-15
تحويل دفعة جديدة لأثمان العنب العصيري بالسويداء بقيمة 300 مليون ليرة
2023-11-15
ارتفاع أسعار النفط
2023-11-15
بورصة وول ستريت تفتح على ارتفاع
2023-11-14
13 معصرة زيتون بدأت باستقبال محاصيل الفلاحين بريف دمشق
2023-11-14
استقرار أسعار الذهب مع إحجام المستثمرين عن الشراء
2023-11-14
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