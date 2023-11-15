الذهب يرتفع 19 ألف ليرة في السوق المحلية

دمشق-سانا

ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية 19 ألف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجله أمس، وذلك لارتفاع سعر الأونصة عالمياً.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 770 ألف ليرة وسعر شراء 769 ألف ليرة، بينما سجل سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 660 ألف ليرة وسعر شراء 659 ألف ليرة.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ28 مليوناً و500 ألف ليرة سورية وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ6 مليون و 475 ألف ليرة.

وأكدت الجمعية على الحرفيين ضرورة التزامهم وتقيدهم بالتسعيرة النظامية الصادرة عنها، مبينة أنه يمكن إرسال الشكاوي على الأرقام 0112248005 و0112230766.

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