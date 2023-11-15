السورية للمخابز بحماة: المباشرة بأعمال تأهيل وتحديث آلات مخبزي مصياف ومحردة

حماة-سانا

باشر فرع المؤسسة السورية للمخابز بحماة أعمال تحديث وتأهيل مخبزي محردة ومصياف الآليين، واللذين تبلغ طاقتهما التشغيلية 40 طناً يومياً، وذلك بعد يرنامج تشغيلي استمر لمدة 40 عاماً بلا توقف.

وأوضح موفق العجمي مدير فرع حماة في تصريح لـ سانا أن أعمال التأهيل والتحديث في المخبزين تشمل 4 خطوط إنتاجية، إضافة إلى أعمال تأهيل وترميم للأضرار الناجمة عن الزلزال الذي ضرب البلاد في الـ 6 من شباط الماضي، كصيانة الأسطح الخارجية وعزلها وتبديل الأرضيات وإكساء الجدران بالسيراميك وصيانة شبكات الماء والكهرباء وغيرها.

وأشار العجمي إلى أنه تم استقدام التجهيزات الفنية اللازمة لتطوير البنية التشغيلية للخطوط الأربعة في المخبزين من عجانات الدقيق وقطاعات العجين والرقاقات ومحركاتها، لافتاً إلى المباشرة بأعمال الإكساء والترميم الداخلي.

وبين مدير فرع المؤسسة أنه تم تحويل مخصصات المخبزين إلى المخابز الآلية في وادي العيون وسلحب والسقيلبية وصوران، وسيتم نقلها للمعتمدين في محردة ومصياف لتأمين الخبز للمواطنين في المدينتين ريثما يتم الانتهاء من أعمال الصيانة.

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