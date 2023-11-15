المطران نعوم: أهمية توفير الحماية لأهالي غزة جراء مجازر الاحتلال المتواصلة بحقهم

القدس المحتلة-سانا

أكد رئيس الأساقفة الأنجليكاني في القدس المطران حسام نعوم أهمية توفير الحماية للفلسطينيين في قطاع غزة جراء المجازر وجرائم الإبادة الجماعية التي تواصل قوات الاحتلال ارتكابها بحقهم منذ السابع من شهر تشرين الأول الماضي والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة الآلاف منهم.

ودعا نعوم وفق ما ذكرت وكالة وفا قادة الكنائس الإنجيلية الأسقفية في العالم إلى العمل على وقف فوري لإطلاق النار في القطاع المحاصر وإدخال المساعدات الإنسانية، مشدداً على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

بدوره طالب رئيس أساقفة كانتربري جاستين ويلبي بضرورة التحرك لوقف إطلاق النار وفتح المجال أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع الذين يعيشون أوضاعاً كارثية ومؤسفة جراء العدوان الإسرائيلي.

ولفت ويلبي إلى أن القصف الوحشي الذي يقوم به الاحتلال للمستشفيات في غزة والتي تؤوي آلاف الفلسطينيين في انتهاك صارخ للقانون الإنساني يجب أن يتوقف فورا، مشيراً إلى أن العاملين والمرضى في المستشفيات يواجهون أوضاعا كارثية ويجب العمل على استعادة نظام الرعاية الصحية وحماية من هم بأمس الحاجة إليه.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت في االـ 17 من الشهر الماضي مجزرة في مستشفى المعمداني أسفرت عن استشهاد وجرح مئات النازحين الفلسطينيين الذين لجؤوا إليه بحثاً عن مكان آمن بعد أن دمرت منازلهم.

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