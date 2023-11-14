ضبط مستودع للغش بمادة زيت الزيتون في جبلة باللاذقية

اللاذقية-سانا

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية مستودعاً في قضاء جبلة يقوم صاحبه بالغش والتدليس بمادة زيت الزيتون عن طريق خلط زيت النخيل المخصص للصناعات الغذائية وزيت دوار الشمس مجهول المصدر بزيت الزيتون وإضافة مواد صنعية أخرى للتجانس وإعطاء رائحة زيت الزيتون.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية المهندس أحمد زاهر لمراسل سانا أنه ضُبط بداخل المستودع كمية 2700 كغ زيت دوار الشمس مجهول المصدر وخزان يحوي كمية 1600 ليتر زيت خليط من زيت النخيل وزيت دوار الشمس وزيت الزيتون معد للتعبئة وطرحه بالسوق على أنه زيت زيتون.

وأضاف: إنه تم ضبطت أيضا كمية 34 بيدون زيت زيتون مخلوط جاهز للبيع ونحو 600 بيدون فارغ سعة 16 ليترا و500 غالون زيت دوار الشمس فارغة و80 بيدون زيت نخيل فارغ تم تفريغ محتوياتها ضمن الخزان.

وأوضح زاهر أنه تم حجز جميع البضاعة وتنظيم الضبط التمويني اللازم وتشميع المستودع وسوق المخالف موجوداً إلى قسم الأمن الجنائي لمتابعة التحقيقات.

علاء ابراهيم

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc