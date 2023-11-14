العدو الإسرائيلي يجدد قصف بلدات وقرى جنوب لبنان

بيروت- سانا

جدد العدو الإسرائيلي قصفه عددا من القرى والبلدات اللبنانية المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن قوات الاحتلال قصفت بالمدفعية أطراف شيحين والجبين ومحيط بلدتي بيت ليف وياطر.

كما قصفت مدفعية العدو منطقة اللبونة – خراج الناقورة ومحيط بلدتي الضهيرة وعلما الشعب، في حين طال القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدتي الجبين وطير حرفا.

في غضون ذلك، أطلق العدو قنابل حارقة على وادي مريامين، وعددا من القذائف على بلدة حولا وبين بلدتي الخيام وإبل السقي، وأخرى مضيئة في سماء القطاعين الغربي والأوسط.

وكان العدو الإسرائيلي قصف في وقت سابق اليوم محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب وجبل اللبونة، وألقى قنابل حارقة على الأحراج المتاخمة للحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc