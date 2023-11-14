هيئة شؤون الأسرى: الاحتلال اغتال أسيراً خامساً منذ بدء عدوانه على غزة

القدس المحتلة-سانا

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن الاحتلال الإسرائيلي اغتال أسيراً جديداً في معتقلاته، ضمن عمليات القتل الممنهجة بحق الأسرى، منذ بدء عدوانه على قطاع غزة المحاصر في السابع من تشرين الأول الماضي.

ونقلت وكالة وفا عن الهيئة قولها في بيان اليوم: إن الأسير عبد الرحمن مرعي 33 عاماً من بلدة قراوة بني حسان شمال غرب سلفيت في الضفة الغربية، والذي استشهد أمس، تعرض لجريمة اغتيال في معتقل “مجدو” عن سبق إصرار، حيث لم يكتف الاحتلال بقتله، بل رفض الكشف عن هويته منذ أمس، كما رفض تسليم جثمانه لذويه.

وأوضحت الهيئة أنه باستشهاد مرعي يرتفع عدد الأسرى الذين استشهدوا في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عدوانه على غزة إلى 5، بينهم شهيد من القطاع لم تعرف هويته بعد.

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