قطنا يبحث مع الممثل الجديد لمنظمة الفاو بدمشق علاقات التعاون

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا مع الممثل الجديد بالإنابة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” بدمشق طوني العتل علاقات التعاون، وسبل تعزيزها.

وشدد الجانبان خلال لقاء في مبنى الوزارة بدمشق على ضرورة تطوير هذه العلاقات في المرحلة القادمة وفق رؤية جديدة تتناسب مع استراتيجية وزارة الزراعة المنبثقة عن مخرجات ملتقى تطوير القطاع الزراعي، ودور المنظمات كجهات داعمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية بما يعود بالفائدة على الفلاحين بالدرجة الأولى، ويساهم في تطوير القطاع الزراعي والنهوض به لزيادة الإنتاج وتحقيق التنمية والأمن الغذائي.

ولفت الوزير قطنا إلى ضرورة الانتقال إلى تنفيذ برامج التنمية المستدامة والتعافي المبكر، والتأسيس لأصول إنتاجية ومشاريع تنمية على مستوى القرى بهدف توطين التقانات وإدخال الممارسات الزراعية الحديثة، وتأهيل الفلاحين العائدين إلى قراهم لمساعدتهم على استثمار أراضيهم، وتحسين دخلهم، إضافة إلى تعزيز العمل التعاوني بين الفلاحين في كامل سلسلة الإنتاج.

وأشار الوزير إلى دور منظمة الفاو في تحقيق شراكات مع دول الجوار بمشاريع إقليمية، وخاصة في إدارة التغيرات المناخية والآفات والأمراض العابرة للحدود بوجود داعمين فنيين من المنظمات للاستفادة من تجارب تلك للدول، وإدارة الموارد المائية على مستوى الحقل، وضرورة تحديد الأولويات والاتفاق على المشاريع المطلوب تنفيذها ووضع برنامج زمني لها، لافتاً إلى مشروع إعادة إحياء واحة تدمر لما له من بعد تنموي واجتماعي واقتصادي على السكان في تلك المنطقة.

بدوره أكد العتل على الاهتمام الكبير الذي توليه المنظمة للعمل في سورية وتنفيذ المشاريع فيها، لافتاً إلى أن وزارة الزراعة هي الشريك الأساسي لأي نشاط تقوم به المنظمة.

ونوه العتل بأهمية عقد لقاءات مستمرة بين الفنيين، ووضع برنامج عمل متكامل ضمن إطار التفاهمات الحالية يتضمن كل المشاريع والأفكار المطروحة والمطلوب العمل عليها مستقبلاً.

غصوب عبود

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