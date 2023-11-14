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عــاجــل المقاومة الفلسطينية تقصف تحشيدات العدو الإسرائيلي المتوغلة في “نتساريم” ومحيط عمارة بكرون بصواريخ “بدر1”

المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف “الياسين105” وبمنظومة الصواريخ “رجوم” من عيار 114مم 3 آليات صهيونية غرب مدينة غزة وتحشيدات لقوات العدو الإسرائيلي في محور جنوب مدينة غزة

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