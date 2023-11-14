المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف “الياسين105” وبمنظومة الصواريخ “رجوم” من عيار 114مم 3 آليات صهيونية غرب مدينة غزة وتحشيدات لقوات العدو الإسرائيلي في محور جنوب مدينة غزة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الخارجية الروسية تنتقد المماطلة الغربية في تقديم المساعدات الإنسانية الدولية لسورية
2023-11-14
سورية تدعو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق باستخدام (إسرائيل) للفوسفور الأبيض في اعتداءاتها في غزة ولبنان
2023-11-13
المقداد: الكيان العنصري لم يترك جريمة حرب إلا وارتكبها في عدوانه المستمر على قطاع غزة
2023-11-13
المقاومة العراقية تستهدف قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة القرية الخضراء
2023-11-13
بمشاركة السفارة السورية في براغ… انطلاق فعاليات المعرض الدبلوماسي الدولي الخيري
2023-11-12
بمشاركة الرئيس الأسد… القمة العربية الإسلامية الاستثنائية في الرياض تبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة
2023-11-11
الرئيس الأسد يصل الرياض للمشاركة في أعمال القمة العربية الطارئة
2023-11-10
محليات
محافظة دمشق تشارك في اجتماع افتراضي أقامته طهران تضامناً مع فلسطين
2023-11-14
ورشة عمل بحماة حول مؤسسة ضمان مخاطر القروض في دعم المشروعات
2023-11-14
إحداث قسم للهجرة والجوازات في منطقة التل بريف دمشق
2023-11-14
مجلس الشعب يحيل مشروع قانون قطع حسابات 2022 إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته
2023-11-14
المهندس عرنوس: السلامة الإنشائية للمباني أولوية تتطلب التنسيق بين مختلف الجهات
2023-11-14
حملة نظافة بمشاركة المجتمع الأهلي في حيي باب الدريب والحميدية بحمص
2023-11-14
ورشة عمل في دمشق لمناقشة توصيات المراجعة الإقليمية السادسة للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية 2023
2023-11-14
رياضة
تعادل تشرين والفتوة في الدوري الممتاز لكرة القدم
2023-11-13
فوز اليقظة على العربي في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم
2023-11-13
منافسات قوية لأشبال وشبلات المواي تاي في بطولة الجمهورية للأندية والبيوتات الرياضية
2023-11-13
الوحدة يفوز على الاتحاد أهلي حلب ويتصدر المرحلة الثالثة من دوري كرة السلة للرجال
2023-11-12
بمشاركة واسعة… اختتام بطولة الشطرنج في طرطوس
2023-11-12
دعم الرياضة العمالية وتأهيل المنشآت التابعة لها ضمن مطالب مؤتمر النادي العمالي
2023-11-12
منتخب سورية لكرة القدم للناشئين يفوز على نظيره اللبناني ودياً
2023-11-12
اقتصاد
13 معصرة زيتون بدأت باستقبال محاصيل الفلاحين بريف دمشق
2023-11-14
استقرار أسعار الذهب مع إحجام المستثمرين عن الشراء
2023-11-14
فرع إكثار البذار في إدلب يخطط لإنتاج 5500 طن من بذار القمح والشعير للموسم المقبل
2023-11-13
أكثر من 49 مليار ليرة إيرادات المؤسسة العامة للمناطق الحرة منذ بداية العام
2023-11-13
معلمة متقاعدة تؤسس مشروعاً لصناعة تحف ومجسمات من توالف البيئة
2023-11-13
تعمل بها 25 معصرة… صناعة دبس التفاح بالسويداء تسهم في تسويق الإنتاج
2023-11-13
الذهب يقترب نحو أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع
2023-11-13
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
مجلس الشعب يحيل مشروع قانون قطع حسابات 2022 إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته
المهندس عرنوس: السلامة الإنشائية للمباني أولوية تتطلب التنسيق بين مختلف الجهات
الاحتلال يواصل حربه المدمرة على قطاع غزة لليوم التاسع والثلاثين
الحرارة إلى انخفاض والجو بين الغائم جزئياً والغائم ماطر على فترات
سورية تدعو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق باستخدام (إسرائيل) للفوسفور الأبيض في اعتداءاتها في غزة ولبنان
المقداد: الكيان العنصري لم يترك جريمة حرب إلا وارتكبها في عدوانه المستمر على قطاع غزة
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المقاومة الفلسطينية تقصف تحشيدات العدو الإسرائيلي المتوغلة في “نتساريم” ومحيط عمارة بكرون بصواريخ “بدر1”
المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف “الياسين105” وبمنظومة الصواريخ “رجوم” من عيار 114مم 3 آليات صهيونية غرب مدينة غزة وتحشيدات لقوات العدو الإسرائيلي في محور جنوب مدينة غزة
2023-11-14
2023-11-14
hadeil
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المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف الهاون من العيار الثقيل تحشيدات للعدو الصهيوني في بيت حانون شمال قطاع غزة المحاصر
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