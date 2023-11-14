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عــاجــل المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف الهاون من العيار الثقيل تحشيدات للعدو الصهيوني في بيت حانون شمال قطاع غزة المحاصر

المقاومة الفلسطينية تقصف تحشيدات العدو الإسرائيلي المتوغلة في “نتساريم” ومحيط عمارة بكرون بصواريخ “بدر1”

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المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف الهاون من العيار الثقيل تحشيدات للعدو الصهيوني في بيت حانون شمال قطاع غزة المحاصر

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