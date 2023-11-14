باقري كني: على العالم وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

طهران-سانا

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كني أن فلسطين هي بوصلة حقوق الإنسان، مشيراً إلى مواقف بلاده المساندة للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المسلوبة.

ونقلت وكالة إرنا الإيرانية عن باقري كني قوله في تصريحات اليوم: “إن فلسطين هي بوصلة حقوق الإنسان التي تميز بين المعتدي والمحتل من جانب وبين شعب مظلوم يقف بالجانب الآخر، وهو المالك الحقيقي لأرضها، لكنه يتعرض لأنواع الجرائم والانتهاكات، ورغم ذلك فهو عازم على مواصلة النضال لاستعادة حقوقه المسلوبة”.

وأوضح مساعد وزير الخارجية أن اللاعبين الإقليميين والدوليين يقرون سراً وعلانيةً بأحقية رؤية إيران المتمثلة في مساندة الشعب الفلسطيني ومواجهة المحتلين والمعتدين، لافتاً إلى أن الترويج لمقاطعة الكيان الصهيوني يجب أن يتجسد في إرادة هذه الدول ومواقفها الجادة للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كما جدد باقري كني دعوة بلاده إلى وقف مجازر العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وإنهاء جرائم التطهير العرقي التي يقترفها الصهاينة في قطاع غزة اليوم ، مؤكداً أن حشد جميع طاقات العالم الإسلامي لوقف هذه المجازر يتبلور في سياسة التعاون الشامل مع دول الجوار والمنطقة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc