الشاعرة الناقدة لينا ناجي لـ (سانا): الشعر له رابط بكل الفنون والنقد يساهم بتطوير الفن التشكيلي

دمشق-سانا

لينا ناجي، شاعرة وناقدة في مجال الفن التشكيلي اهتمت بالواقع والمنهج التطبيقي للون والصورة والإبداع، وأضافت أسلوباً جديداً في مجالات النقد لتعبر عن معرفة حقيقية في وسائل الرسم المرتكز على الموهبة.

وفي تصريح لـ سانا قالت ناجي: إن الفن التشكيلي علم قائم بذاته، علينا أن نعرف نشأته وتاريخه وأبعاد مستقبله، وهو مكنون لخواطر بشرية ذاتية، عالمية الوجود تعكس الأحلام والمشاعر كالأدب، ومن خلاله تصل رسائل مختلفة قد تسبب حالات إنسانية كبيرة كالحرب والسلم والحب والكراهية.

وأوضحت الناقدة ناجي أن كل شيء في الرسم له دلالة ، لا شيء عبثياً في الخطوط والألوان ، فالرسام الموهوب يعي ما يرسم ، وعند انتهاء اللوحة وعرضها على العيون لم تعد ملكه ، بل أصبحت ملك عيون الناس وعواطفهم في قراءات مختلفة لكنها تخص الناس فأبعاد الفن ليس لها حدود ، إنها كالتاريخ تسجل ما دام للدنيا وجود.

وبينت ناجي أن الفن التشكيلي حاضر بشكل جيد وكبير ، ولكن بعض من يحملون الريشة والألوان يتخذون الرسم حرفة لا أكثر، أو ثوبا ثقافيا يتاجرون به أمام المجتمع ، في حين إذا سألته عن لوحته ماذا كتبت فيها لا يستطيع أن يجيب إلا بحالته الشخصية وبأي عام رسم اللوحة وكم استغرقت معه من الوقت والزمن.

ولا بد من نقد الفن التشكيلي سلباً وإيجاباً حسب ناجي، حتى يعي الفنان أنه يحمل رسالة وليس ريشة وألوانا وأن ما يرسمه خاضع للنقد والتقييم، مشيرة إلى أن النقد يساهم بتطوير الفن التشكيلي، لأنه يوجه الرسام إلى العلم والثقافة قبل نقل أي منظر أو خاطرة لتكتب بريشة وألوان، إلا أنه تراجع مؤخراً بسبب المؤامرات والظروف ودخول نقاد متطفلين، ولا بد من العودة إلى المسار الحقيقي لإحراز التقدم.

ورأت ناجي أن الشعر له رابط بكل الفنون الأدبية، الرسم ، الموسيقا ، الكتابة، أي عمل يتعلق بالأدب يرتبط به الشعر حتما لأن الشعر من الروح والروح يكون كل شيء منها.

وقالت: أرى نفسي أينما أرى الجمال، أحب أن أشارك الجمال بقصائدي وأن أتشارك الرسم والألوان، وإذا نقدت يوما لوحة فذلك كي تتطور وتصل إلى الجمال المطلوب منها لأنها تمثل الفن فكثير من اللوحات أرى نفسي فيها ، وكثير من اللوحات أقرا منها شعرا، مبينة أن الأدب واللوحات والكلمات تقتل الإرهاب وتسجل موقفا يذكر للتاريخ.

يذكر أن للينا ناجي مؤلفات شعرية، وتعمل بنقد الفن التشكيلي، وتمارس مهنة المحاماة.

محمد خالد الخضر

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