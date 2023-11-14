حملة نظافة بمشاركة المجتمع الأهلي في حيي باب الدريب والحميدية بحمص

حمص-سانا

نفذت ورشات مجلس مدينة حمص بمشاركة المجتمع الأهلي حملة نظافة في حيي باب الدريب والحميدية بالمدينة.

وشملت الحملة أعمال تنظيف وإزالة الأعشاب من جانبي الطرقات ومنصفاتها، وتقليم الأشجار وغسيل وتعقيم حاويات القمامة، بمشاركة لجان الأحياء ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، وفروع الشبيبة والاتحاد الوطني لطلبة سورية وطلائع البعث في المحافظة.

المهندس عماد الصالح مدير النظافة في مجلس المدينة أشار في تصريح لمراسلة سانا إلى أنه تم ترحيل القمامة والأنقاض وكنس وتجريد وإزالة أعشاب وأتربة وتقليم أشجار وغسيل وتعقيم حاويات على طول شارع الأبرار من حي باب الدريب حتى الحميدية وشارع كعب الأحبار من ساحة باب الدريب حتى ساحة باب تدمر.

ولفت الصالح إلى أن حملات النظافة التي ينظمها المجلس بشكل دوري تشمل جميع أحياء المدينة وتعمل على تعزيز مشاركة المجتمع في الحفاظ على النظافة والوعي بأهميتها وتوسيع مشاركة فئات المجتمع المختلفة في الأنشطة والفعاليات التي ترتقي بالمدينة، وتحافظ على نظافتها كونها مسؤولية جماعية وحمايتها والحفاظ عليها واجب وطني.

رشا محرز

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc