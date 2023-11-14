بتول البيطار… موهبة غنائية شابة تصدح حنجرتها بأغاني الطرب الأصيل

السويداء-سانا

أغان طربية أصيلة تصدح بها حنجرة الشابة بتول البيطار من مدينة شهبا في محافظة السويداء لتجد لها آذانا صاغية بين متذوقي الفن الأصيل، وتعكس عبرها موهبتها وإحساسها الفني.

بتول الطالبة في السنة الأولى بكلية الاقتصاد الرابعة بالسويداء والتي تملك خامة صوتية تبشر بمستقبل واعد، ينطبق عليها المثل القائل فرخ البط عوام كون والدها خالد أطرب الناس بصوته الجميل خلال الفترة الماضية عبر ظهوره بحفلات عديدة داخل محافظة السويداء وفي دمشق، إضافة لإجادة والدتها الغناء أيضاً.

شغف بتول بالغناء لازمها كما ذكرت خلال حديثها لسانا الشبابية منذ طفولتها عبر قيامها بتقليد أصوات المطربين، لكن ذلك بقي محصوراً ضمن عائلتها إلى أن شجعها قبل نحو عامين مدرس الموسيقا ثائر الصحناوي وضمها بعد الاستماع لصوتها إلى فرقة بإشرافه، حيث شاركت معها بحفلتين الأولى في المركز الثقافي بمدينة شهبا، والثانية ضمن مسرح مدرسي بمدينتها، لتتابع اليوم تطوير هوايتها.

وبينت بتول التي تبرز في غناء اللون الطربي مدى تأثرها بكبار الفنانين، وخاصة أم كلثوم وفيروز وجورج وسوف وملحم بركات، إضافة لإجادتها أغاني الأطفال.

ووفقاً لوالد بتول فإن ابنته تملك صوتا يتمتع برخامة ومساحة جميلة وتتميز بالاعتماد على نفسها بشكل مطلق وبخطواتها المدروسة لأي عمل تقوم فيه، مبيناً أنها دخلت إلى الغناء بقوة مع بداية ظهورها وأثنى عليها كل من سمع صوتها مبديا استعداده لإرشادها وتشجيعها ودعمها.

فيما ذكر المدرس ثائر الصحناوي أن بتول طالبة مجتهدة وتملك صوتاً ذا خامة رنانة وتغني بإحساس جميل، وخاصة عندما تؤدي من الطرب الأصيل لأم كلثوم ووردة وسعاد محمد وغيرهم.

عمر الطويل

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