مواضيع مختلفة وأساليب متنوعة ضمن معرض فني طلابي في جامعة البعث

حمص-سانا

بمشاركة 30 طالباً وطالبة من مختلف كليات جامعة البعث افتتح فرع الاتحاد الوطني للطلبة في الجامعة معرضاً فنياً بعنوان (معنا .. الفن له معنى)، وذلك في بهو كلية العلوم.

وضم المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام نحو 1000 عمل فني تنوعت بين الرسم والأشغال اليدوية، عبر فيها الطلاب عن مواهبهم وإبداعاتهم المتعددة، مجسدين مواضيع مختلفة بأساليب متنوعة.

وأوضح رئيس فرع اتحاد الطلبة في جامعة البعث علي حمادي لمراسلة سانا أهمية إقامة المعارض الطلابية في رحاب الجامعة بهدف دعمهم وتقديم مواهبهم وإبداعاتهم بالشكل الذي يليق بتلك المواهب، لافتاً إلى التنوع الفني الذي حظي به المعرض من رسومات وأشغال يدوية ومستحضرات تجميلية، الأمر الذي يدل على ما يملكه الطلاب من إبداعات متعددة إلى جانب تحصيلهم العلمي وهو أمر مهم لكونه يدفع بعجلة العلم والاقتصاد نحو الأمام، من خلال رفد السوق بمنتحات الشباب.

من جانبها قالت ساندي طنبري رئيسة مكتب الفنون الفرعي باتحاد الطلبة: إن المعارض تعطي دفعاً كبيراً للطلاب لمواصلة مواهبهم لكونها تقام في الجامعة، هذا المكان العلمي الرحب ويراها آلاف الطلاب والزائرين، الأمر الذي يشجع المشاركين على تحقيق المزيد من الأعمال ودعوة آخرين للاشتراك بمثل هكذا فعاليات، مبينة أن مكتب الفنون في الاتحاد يعمل على دعم كل المواهب وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم.

وعبرت الطالبة ميسم دحدوح عن سعادتها بهذه المشاركة بلوحاتها البالغ عددها 14 لوحة رسمتها بخامات عدة على الخشب والكرتون والقماش، مستخدمة ألوان الفحم والرصاص والزيتي والاكريليك، لافتة إلى أن مشاركتها أعطتها دفعاً كبيراً لتطوير موهبتها أكثر وتقديم الأفضل.

واعتبرت الطالبة قمر قشاش أن المعرض كان فرصة لها لتقديم مستحضراتها التجميلية التي تصنعها بنفسها من تراكيب صحية للعناية بالشعر والبشرة والجسم، لافتة إلى الدعم الذي يقدمه فرع اتحاد الطلبة للطلاب للمشاركة في مثل هكذا معارض.

أما الطالب أمجد تقلا فقال: “إن هذه المشاركة هي الأولى لي في معرض طلابي ضمن الجامعة، حيث قدمت 35 لوحة متنوعة ووجدت الإقبال الكبير على مشاهدة إنتاجنا الإبداعي سواء من قبل الطلاب أو الأساتذة أو العاملين في الجامعة الأمر الذي سيدفعني إلى المشاركة في المعارض القادمة أيضاً”.

مثال جمول

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