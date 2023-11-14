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وسائل إعلام فلسطينية: طيران الاحتلال الإسرائيلي يدمر برجي إرسال لشركة الاتصالات الفلسطينية في خان يونس جنوب قطاع غزة

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وسائل إعلام لبنانية: العدو الإسرائيلي يستهدف بالمدفعية أطراف بلدتي الضهيرة وطيرحرفا جنوب لبنان

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