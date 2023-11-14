المقاومة الفلسطينية تستهدف تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في محور جنوب غزة بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سورية تدعو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق باستخدام (إسرائيل) للفوسفور الأبيض في اعتداءاتها في غزة ولبنان
2023-11-13
المقداد: الكيان العنصري لم يترك جريمة حرب إلا وارتكبها في عدوانه المستمر على قطاع غزة
2023-11-13
المقاومة العراقية تستهدف قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة القرية الخضراء
2023-11-13
بمشاركة السفارة السورية في براغ… انطلاق فعاليات المعرض الدبلوماسي الدولي الخيري
2023-11-12
بمشاركة الرئيس الأسد… القمة العربية الإسلامية الاستثنائية في الرياض تبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة
2023-11-11
الرئيس الأسد يصل الرياض للمشاركة في أعمال القمة العربية الطارئة
2023-11-10
المقداد وباندور يؤكدان ضرورة دعم الشعب الفلسطيني ووقف العدوان الإسرائيلي الوحشي عليه
2023-11-10
محليات
إصابة ستة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات الإرهاب في دير الزور
2023-11-14
اتحاد الصحفيين يدين منع الاحتلال الإسرائيلي قناة الميادين من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة
2023-11-14
الشؤون الاجتماعية والعمل تبحث تعزيز التعاون مع برنامج الغذاء العالمي
2023-11-14
الحرارة إلى انخفاض والجو بين الغائم جزئياً والغائم ماطر على فترات
2023-11-14
وزير الأوقاف خلال ملتقى الأقصى: مجازر الاحتلال في غزة تعبير صارخ عن الوجه الحقيقي للصهاينة
2023-11-13
الداخلية: انهيار بناء مؤلف من ستة طوابق في حي التضامن
2023-11-13
طقس الغد.. انخفاض ملموس بدرجات الحرارة
2023-11-13
رياضة
تعادل تشرين والفتوة في الدوري الممتاز لكرة القدم
2023-11-13
فوز اليقظة على العربي في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم
2023-11-13
منافسات قوية لأشبال وشبلات المواي تاي في بطولة الجمهورية للأندية والبيوتات الرياضية
2023-11-13
الوحدة يفوز على الاتحاد أهلي حلب ويتصدر المرحلة الثالثة من دوري كرة السلة للرجال
2023-11-12
بمشاركة واسعة… اختتام بطولة الشطرنج في طرطوس
2023-11-12
دعم الرياضة العمالية وتأهيل المنشآت التابعة لها ضمن مطالب مؤتمر النادي العمالي
2023-11-12
منتخب سورية لكرة القدم للناشئين يفوز على نظيره اللبناني ودياً
2023-11-12
اقتصاد
استقرار أسعار الذهب مع إحجام المستثمرين عن الشراء
2023-11-14
فرع إكثار البذار في إدلب يخطط لإنتاج 5500 طن من بذار القمح والشعير للموسم المقبل
2023-11-13
أكثر من 49 مليار ليرة إيرادات المؤسسة العامة للمناطق الحرة منذ بداية العام
2023-11-13
معلمة متقاعدة تؤسس مشروعاً لصناعة تحف ومجسمات من توالف البيئة
2023-11-13
تعمل بها 25 معصرة… صناعة دبس التفاح بالسويداء تسهم في تسويق الإنتاج
2023-11-13
الذهب يقترب نحو أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع
2023-11-13
تراجع أسعار النفط
2023-11-13
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الاحتلال يواصل حربه المدمرة على قطاع غزة لليوم التاسع والثلاثين
الحرارة إلى انخفاض والجو بين الغائم جزئياً والغائم ماطر على فترات
سورية تدعو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق باستخدام (إسرائيل) للفوسفور الأبيض في اعتداءاتها في غزة ولبنان
المقداد: الكيان العنصري لم يترك جريمة حرب إلا وارتكبها في عدوانه المستمر على قطاع غزة
المقاومة الفلسطينية تستهدف تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في محور جنوب غزة بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم
2023-11-14
2023-11-14
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