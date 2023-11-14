تحية إلى غزة.. معرض للفن التشكيلي والكاريكاتير في الحسكة

الحسكة-سانا

أعرب الفنانون المشاركون في المعرض الفني الذي أقامه فرع اتحاد الكتاب العرب وجمعية صفصاف الخابور الثقافية بالتعاون مع فرع نقابة الفنانين التشكيليين بعنوان “تحية إلى غزة” عن دعمهم صمود أبناء الشعب الفلسطيني وأهالي غزة الجريحة، وهم يناضلون أمام أشرس آلة إجرام عرفتها البشرية.

خمس وعشرون لوحة قدمها تسعة من الفنانين التشكيليين والكاريكاتير جسدت فصولاً مختلفة وتصويراً دقيقاً لحجم المعاناة التي يعيشها أهالي غزة الصامدون وهم يتعرضون لحرب إبادة من قبل الكيان الصهيوني المدعوم غربياً بدءاً من فقد الأحبة وقتل كل شيء حي إلى تدمير سبل الحياة وتهجير الأهالي في ظل صمت دولي مخز تجاه هذه الجريمة.

رئيس مجلس إدارة جمعية صفصاف الخابور الثقافية أحمد الحسين بين في تصريح لمراسل سانا أنه في إطار الفعاليات الثقافية المشتركة بين فرع اتحاد الكتاب وجمعية صفصاف دعماً لصمود غزة اتخذوا من العنوان سمة للمعرض ليطلق فنانو الحسكة تحية إلى غزة الصامدة في وجه أعتى جريمة يقوم بها الصهاينة ومن يدعمهم، حيث قدم تسعة فنانين أعمالاً مختلفة تجسد بعض مظاهر العدوان إضافة إلى موضوعات تعزز الصمود، فيما تنوعت الأعمال المشاركة بين الزيتي والمائي وكل فنان عبر بأسلوبه الخاص عن أفكاره الفنية تجاه الموضوع.

الفنان التشكيلي أحمد الحمور أكد أن الوقوف إلى جانب أهلنا في فلسطين واجب إنساني وأخلاقي يجب على كل واحد منا أن يعبر عنه في مكانه واليوم كانت الريشة والفن أداة تفضح جرائم المحتل الصهيوني الذي ينفذ إبادة جماعية بحق شعب أعزل، ولكن نعود ونؤكد بأنه مهما علا صوت الإجرام فإن الحق سينتصر والمقاومة ستتوج جميع هذه التضحيات بنصر وتحرير للأرض.

رسام الكاريكاتير عبد الله الوناس الذي شارك بثلاث رسومات عبر فيها بطريقته الخاصة عن زيف الادعاءات الكاذبة للغرب الداعم للكيان الصهيوني، وتشدقه بالحرية والديمقراطية الزائفة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، فلا بد من تعرية الصمت الدولي تجاه هذه الجريمة، كما نستذكر من خلال المعرض الفنان ناجي العلي الذي فضح الاحتلال وممارساته المجرمة وجسد روح المقاومة وصمود الأهالي.

الفنان سلمان منيتي لفت إلى أنه جسد في لوحته التي شارك فيها في المعرض صورة عائلة فقدت الأم وعبر بتفاصيلها الدقيقة عن لوعة الحرمان والفقد من خلال احتضان الأب لأطفاله بمشهد حزين وخلفهم بيت مهدم، مصوراً مشهداً يتكرر بشكل يومي في قطاع غزة بسبب اعتداءات الصهاينة المجرمين.

نزار حسن

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