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المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابة إسرائيلية أخرى جنوب غرب غزة بقذيفة “الياسين105”

2023-11-14

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وسائل إعلام لبنانية: العدو الإسرائيلي يستهدف بالمدفعية أطراف بلدتي الضهيرة وطيرحرفا جنوب لبنان

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