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وسائل إعلام: عدد من الصواريخ الموجهة استهدفت نقاط و مواقع العدو الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان

انظر ايضاً

وسائل إعلام: عدد من الصواريخ الموجهة استهدفت نقاط ومواقع العدو الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان

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