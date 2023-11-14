الشؤون الاجتماعية والعمل تبحث تعزيز التعاون مع برنامج الغذاء العالمي

دمشق-سانا

بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد مع الممثل والمدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي في سورية كينيث راي كروسلي مجالات التعاون القائمة وآلية تطويرها.

وناقش الجانبان مجموعة من المجالات المتعلقة بالتحديثات الجارية على أعمال برنامج الغذاء العالمي وأساليب الاستهداف الجديدة التي يعتمدها البرنامج لإيصال الدعم إلى الفئات المحتاجة بالتنسيق مع الوزارة، كما تمت مناقشة خطط البرنامج للعام القادم 2024.

الوزير المنجد أكد على أهمية التعاون مع البرنامج في العديد من المجالات التي تعود بالفائدة على الفئات المستهدفة، مشيرا إلى استعداد الوزارة لتسهيل عمل البرنامج في سورية، ومواجهة الصعوبات التي تعترضه في العمل وفق الإمكانيات المتاحة.

بدوره، نوه كروسلي بالدعم والتسهيلات التي تقدمها الوزارة لتسهيل عملهم في سورية، ولمساعدة البرنامج في إيصال الدعم لمستحقيه.

مهند سليمان

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