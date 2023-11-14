الرئيس الإندونيسي يطالب نظيره الأميريكي بوقف فظائع الكيان الإسرائيلي في غزة

واشنطن-سانا

طالب الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو نظيره الأميركي جو بايدن بوقف الفظائع التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة، والتوصّل لوقف لإطلاق النار.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ويدودو قوله خلال لقائه الرئيس الأميركي في المكتب البيضاوي: “إنّ إندونيسيا تناشد الولايات المتّحدة فعل المزيد لوقف الفظائع في غزة”، مشيراً إلى ضرورة التوصل لوقف إطلاق نار ضروري من أجل الإنسانية.

ورغم الاحتجاجات الشعبية والرسمية العالمية تواصل الولايات المتحدة تقديم الدعم بمختلف أشكاله لكيان الاحتلال الإسرائيلي للاستمرار في عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد وجرح عشرات الآلاف من الأشخاص وتدمير واسع في المنشآت والبنى التحتية والممتلكات.

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