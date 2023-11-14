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روسيا تسقط 4 مسيرات أوكرانيةحاولت استهداف مقاطعات جنوب غرب البلاد

2023-11-14

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية أسقطت الليلة الماضية أربع مسيرات أوكرانية فوق مقاطعات موسكو وتامبوف وبريانسك وأوريول جنوب غرب روسيا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن “الدفاعات الروسية أحبطت هجوماً إرهابياً جديداً بمسيرات استهدفت أراضي روسيا، وأسقطت 4 منها”.

وكان حاكم مقاطعة أوريول أندريه كليتشكوف أعلن أن الدفاعات الروسية أسقطت في وقت مبكر من صباح اليوم مسيرة أوكرانية في شمال غرب المقاطعة دون وقوع أضرار أو إصابات.

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