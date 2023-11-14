SCS-NET
الشريط الإخباري
عــاجــل المقاومة العراقية تعلن استهدافها بعد منتصف الليلة الماضية قاعدتي الاحتلال الأمريكي في منطقتي القرية الخضراء وحقل العمر النفطي بريف دير الزور بطائرات مسيرة أصابت أهدافها بشكل مباشر

المقاومة العراقية تعلن استهدافها بعد منتصف الليلة الماضية قاعدتي الاحتلال الأمريكي في منطقتي القرية الخضراء وحقل العمر النفطي بريف دير الزور بطائرات مسيرة أصابت أهدافها بشكل مباشر

انظر ايضاً

جيش العدو الاسرائيلي يعترف بمقتل جنديين له وإصابة آخرين خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية الليلة الماضية شمال قطاع غزة

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved