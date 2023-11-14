جيش العدو الاسرائيلي يعترف بمقتل جنديين له وإصابة آخرين خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية الليلة الماضية شمال قطاع غزة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سورية تدعو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق باستخدام (إسرائيل) للفوسفور الأبيض في اعتداءاتها في غزة ولبنان
2023-11-13
المقداد: الكيان العنصري لم يترك جريمة حرب إلا وارتكبها في عدوانه المستمر على قطاع غزة
2023-11-13
المقاومة العراقية تستهدف قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة القرية الخضراء
2023-11-13
بمشاركة السفارة السورية في براغ… انطلاق فعاليات المعرض الدبلوماسي الدولي الخيري
2023-11-12
بمشاركة الرئيس الأسد… القمة العربية الإسلامية الاستثنائية في الرياض تبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة
2023-11-11
الرئيس الأسد يصل الرياض للمشاركة في أعمال القمة العربية الطارئة
2023-11-10
المقداد وباندور يؤكدان ضرورة دعم الشعب الفلسطيني ووقف العدوان الإسرائيلي الوحشي عليه
2023-11-10
محليات
الداخلية: انهيار بناء مؤلف من ستة طوابق في حي التضامن
2023-11-13
طقس الغد.. انخفاض ملموس بدرجات الحرارة
2023-11-13
صباغ لوفد برلماني أرميني: ضرورة توسيع آفاق التعاون في كل المجالات
2023-11-13
مجلس الشعب يحيل مشروع قانون قطع حسابات 2021 إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته
2023-11-13
لجنة الصداقة السورية الأرمينية بمجلس الشعب تلتقي وفداً برلمانياً أرمينياً
2023-11-13
الوزير مخلوف يبحث مع ممثلي منظمات الأمم المتحدة مشروع تعزيز قدرة المجتمعات المحلية في الغوطة الشرقية
2023-11-13
محافظة الحسكة تتابع الأرشفة الإلكترونية للكتب والوثائق الرسمية
2023-11-13
رياضة
تعادل تشرين والفتوة في الدوري الممتاز لكرة القدم
2023-11-13
منافسات قوية لأشبال وشبلات المواي تاي في بطولة الجمهورية للأندية والبيوتات الرياضية
2023-11-13
الوحدة يفوز على الاتحاد أهلي حلب ويتصدر المرحلة الثالثة من دوري كرة السلة للرجال
2023-11-12
بمشاركة واسعة… اختتام بطولة الشطرنج في طرطوس
2023-11-12
دعم الرياضة العمالية وتأهيل المنشآت التابعة لها ضمن مطالب مؤتمر النادي العمالي
2023-11-12
منتخب سورية لكرة القدم للناشئين يفوز على نظيره اللبناني ودياً
2023-11-12
اختتام بطولة السويداء بالشطرنج للمخضرمين
2023-11-12
اقتصاد
فرع إكثار البذار في إدلب يخطط لإنتاج 5500 طن من بذار القمح والشعير للموسم المقبل
2023-11-13
أكثر من 49 مليار ليرة إيرادات المؤسسة العامة للمناطق الحرة منذ بداية العام
2023-11-13
معلمة متقاعدة تؤسس مشروعاً لصناعة تحف ومجسمات من توالف البيئة
2023-11-13
تعمل بها 52 معصرة… صناعة دبس التفاح بالسويداء تسهم في تسويق الإنتاج
2023-11-13
الذهب يقترب نحو أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع
2023-11-13
تراجع أسعار النفط
2023-11-13
ملتقى الأعمال السوري الإيراني يبحث تطوير العمل التجاري والاستثماري المشترك
2023-11-12
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الداخلية: انهيار بناء مؤلف من ستة طوابق في حي التضامن
المقداد: الكيان العنصري لم يترك جريمة حرب إلا وارتكبها في عدوانه المستمر على قطاع غزة
صباغ لوفد برلماني أرميني: ضرورة توسيع آفاق التعاون في كل المجالات
مجلس الشعب يحيل مشروع قانون قطع حسابات 2021 إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته
وحدات من قواتنا المسلحة تسقط طائرات مسيرة للإرهابيين في أرياف حماة وإدلب وحلب
رئيسي: الكيان الصهيوني غاصب ومزيف ولا هوية له
الحرارة إلى انخفاض وأمطار متوقعة فوق المناطق الجنوبية والمرتفعات الجبلية
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المقاومة العراقية تعلن استهدافها بعد منتصف الليلة الماضية قاعدتي الاحتلال الأمريكي في منطقتي القرية الخضراء وحقل العمر النفطي بريف دير الزور بطائرات مسيرة أصابت أهدافها بشكل مباشر
جيش العدو الاسرائيلي يعترف بمقتل جنديين له وإصابة آخرين خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية الليلة الماضية شمال قطاع غزة
2023-11-14
2023-11-14
HASSAN
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سورية تدعو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق باستخدام (إسرائيل) للفوسفور الأبيض في اعتداءاتها في غزة ولبنان
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المقاومة العراقية تعلن استهدافها بعد منتصف الليلة الماضية قاعدتي الاحتلال الأمريكي في منطقتي القرية الخضراء وحقل العمر النفطي بريف دير الزور بطائرات مسيرة أصابت أهدافها بشكل مباشر
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المقاومة العراقية تعلن استهدافها بعد منتصف الليلة الماضية قاعدتي الاحتلال الأمريكي في منطقتي القرية الخضراء وحقل العمر النفطي بريف دير الزور بطائرات مسيرة أصابت أهدافها بشكل مباشر
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